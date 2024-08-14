Российские продажи Tank 700 стартуют в октябре

Совсем скоро российский офис Great Wall расширит модельную линейку внедорожников Tank, добавив в нее «вездеход» с индексом 700. Предполагается, что продажи новинки начнутся в нашей стране в октябре.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», российское представительство Great Wall уже оформило на Tank 700 одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Однако поскольку теперь информация из сертификатов не размещается в общем доступе, вытащить подробности о машине, ориентированной на отечественный рынок, возможным не представляется. Тем не менее, кое-что об автомобиле уже известно.

Например, его габариты: длина — 5090 мм, ширина — 2061 мм, высота — 1952 мм при колесной базе 3000 мм. Несмотря на внушительные размеры, вмещает Tank 700 только пятерых человек. У всех кресел — по крайней мере, на китайском рынке — есть обогрев, вентиляция и массаж. Из прочих опций в КНР можно отменить аудиосистему с 16 динамиками от небезызвестной фирмы Harman/Kardon.

Что же касается силовых агрегатов, то «вооружен» Tank 700 трехлитровым V6 на 523 л.с., 9-диапазонным «автоматом» и, разумеется, системой полного привода. Модель располагает аж десятью режимами движения, повышенной и пониженной передачами, а также пневмоподвеской с регулируемыми по жесткости амортизаторами.

«Официальные» продажи Tank 700 начнутся, по информации наших коллег, только в октябре, но этот автомобиль уже сейчас можно купить на «сером» рынке. Там его цена — от 8,5 до 14,5 млн. рублей в зависимости от комплектации и размера дилерских скидок.