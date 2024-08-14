Сплетники и сплетницы: главные интриги российского авторынка

Грядущей осенью авторынок страны может тряхнуть так, что мало не покажется никому: ни автопроизводителям, ни их дилерам, ни нам с вами — простым потребителям четырехколесного товара.

Так, очередной «черной пятницей» может стать 13 сентября нынешнего года: именно на этот день назначено очередное заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. И, увы, очень похоже на то, что она опять поднимется. А 1 октября вся автомобильная общественность и вовсе ждет с нескрываемым ужасом: этот вторник так же может окрасится в траурные цвета повышением другой ставки — утильсбора. Что произойдет, если в указанные даты будут разыграны пессимистические сценарии, объяснять, наверное, не надо...

Хотя ряд экспертов утверждает, что моментальной катастрофы не произойдет и цены на новые авто в космос не улетят. Во-первых потому, что на рынке имеется серьезный запас ввезенных до указанных выше дат автомобилей. Во-вторых, у китайских автостроителей есть серьезные финансовые возможности «амортизировать» непопулярные решения российских властей, как минимум удерживая цены на свои изделия, а как максимум — отпуская их очень медленно. Однако в долгосрочной перспективе избежать значительного роста стоимости транспортных средств не удастся. Но и это еще не все автобеды грядущей осени.

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Ведь даже если предположить, что ставки и рефинансирования, и утилизационного сбора останутся прежними, то свое чернющее дело продолжат делать антироссийские санкции. Которые, к несчастью, так или иначе вынужден поддерживать даже наш новый восточный партнер.

Скажем, уже сейчас возник своеобразный кризис неплатежей: китайские банки чуть ли не в массовом порядке отказываются проводить финансовые операции с российскими контрагентами из-за боязни попасть под «обратку» США. То есть поток китайских авто в РФ может иссякнуть и по этой причине. Впрочем, более подробно об этих и других ожидаемых событиях сентября-октября вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.