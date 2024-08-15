В России стартовали «официальные» продажи среднеразмерного седана Geely Preface

Российские дилеры Geely открыли прием заказов на новый седан Preface, который призван заменить водителям Toyota Camry, Kia K5, Hyundai Sonata и прочие среднеразмерные четырехдверки. Модель, предложенная в двух комплектациях, доступна по цене от 2 999 990 рублей без учета скидок по спецпредложениям.

Габариты нового Geely Preface, который прежде продавался только всерую, а теперь предлагается и официально — 4825 x 1880 x 1469 мм при колесной базе в 2800 мм. Модификация в России только одна: с 2-литровым турбомотором на 200 сил, семиступенчатым «роботом» и передним приводом. Заявлено, что до первой сотни седан разгоняется за 7,1 секунды, а его расход топлива в смешанном цикле не превышает 7,2 литров.

Комплектаций, как уже было сказано, у Geely Preface две: Luxury и Flagship. И уже базовая может похвастать внушительным списком опций. В частности, отделкой интерьера премиальной экокожей, электрорегулировками водительского кресла в 10 направлениях (включая настройки поясничного упора), 10,2-дюймовой панелью приборов, крупным тачскрином мультимедиа (13,2 дюйма), круговым обзором, полным зимним пакетом и массой электронных ассистентов.

«Официальный» Geely Preface в младшем исполнении Luxury оценивается в 2 999 990 рублей, в старшем Flagship — в 3 217 990. Впрочем, и эти прайсы можно сбить, если воспользоваться спецпредложениями — до 2 699 990 и 2 867 990 целковых соответственно.