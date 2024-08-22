Немецко-китайская Jetta обновила список комплектаций бюджетного седана VA3

Российскому рынку новых автомобилей катастрофически не хватает бюджетных седанов. Особенно таких, как простые и надежные Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Однако тем, кто скучает по «европейцам», дилеры предлагают достойный аналог из Китая — модель VA3 от Jetta, которая является маркой совместного предприятия VW и FAW.

Российский офис FAW, который дистрибутирует и бренд Jetta в нашей стране, пересмотрел список версий бюджетного седана VA3. Отныне четырехдверка предлагается только с автоматической коробкой передач в двух комплектациях: Aggressive и Enjoyment. Приобрести модель в младшем исполнении можно по цене от 1 873 000 рублей (с учетом скидок по спецпредложениями), в старшем — от 1 882 000.

Седан Jetta VA3 построен на модульной платформе PQ. Машина длиной 4501 мм располагает багажником довольно внушительного объема: 546 л — один из лучших показателей в классе. Для сравнения у Solaris HS (бывший Hyundai Solaris) это всего 480 л, ну а проводить параллели с Volkswagen Polo и Skoda Rapid было бы не совсем корректно, поскольку они — лифтбэки.

Но куда любопытнее в истории с Jetta VA3 — силовые агрегаты. Седан комплектуется настоящим «фольсвагеновским» мотором EA211 на 1,5 литра. А аккомпанирует немецкому 112-сильному движку шестиступенчатый «автомат» от японской Aisin. Едва ли такая связка доставит автовладельцу хлопот — установки надежные и неприхотливые.

Фото: АвтоВзгляд

Несмотря на то, что седан относится к бюджетному сегменту, у него довольно много систем безопасности — в том числе ESP, ABS, ассистент при трогании на уклоне, противобуксовочная ASR, мониторинг давления в шинах, а также «детский» замок и крепления Isofix для маленьких пассажиров. Нашлось в списке место и для задних парктроников с круиз-контролем.

Что же касается опций «комфорта», то уже в базе предлагаются светодиодные ДХО, кондиционер, центральный замок, электрические стеклоподъемники по кругу и даже система старт-стоп. В старшей комплектации можно, помимо прочего, отыскать мультимедиакомплекс с 8-дюймовым тачскрином и Bluetooth, USB-разъем и люк в крыше с двойным режимом открывания и защитой от защемления.

Кстати говоря, помимо седана VA3, который является китайским аналогом VW Polo, бренд Jetta продает в России два кроссовера — VS5 и VS7. Их можно сравнить с Skoda Karoq и Kodiaq соответственно. С этими моделями порталу «АвтоВзгляд» только предстоит познакомиться поближе, а вот VA3 мы в деле уже испытали: найти честный обзор можно здесь. Спойлер: автомобиль, конечно, не лишен огрехов, но он приятно удивил.