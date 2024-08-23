Haval объявил рублевые цены на внедорожник H5 второго поколения

Пару дней назад стало известно, что Haval готовит к российской премьере внедорожник H5 второй генерации. А теперь автостроитель объявил и цены. Так, самый доступный вариант обойдется покупателю в 3 699 000 рублей.

В пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд», говорится, что Haval H5 будет продаваться в нашей стране в двух модификациях — с бензиновым и дизельным моторами объемом 2 литра. Первый выдает 200 л.с. мощности и 380 Нм крутящего момента. Второй — 150 л.с. и 400 Нм. Коробка — в и том, и в другом случае 8-ступенчатый «автомат». Привод — полный, типа Part-Time.

Комплектаций тоже предусмотрено две: Elite и Premium. В списке оснащения — множество опций: в том числе электрорегулировка водительского сиденья, полный зимний пакет, климат-контроль, система кругового обзора, адаптивный «круиз», шесть подушек безопасности и масса электронных ассистентов. За внедорожник в базовой комплектации с бензиновым мотором придется отдать минимум 3 699 000 рублей, с дизельным — 3 999 000.

Конкретную дату начала российских продаж H5 второго поколения в компании Haval не называют, но говорят, что автомобили доберутся до шоу-румов дилеров этой осенью.