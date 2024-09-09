Для УАЗов появилась внедорожная страховка

Программа страховки «УАЗ КАСКО+» покрывает ущерб не только в случае обычной аварии, хищения, стихийных бедствий или пожара. Владельцы УАЗов, подписавшие отдельный документ, могут рассчитывать на выплаты при неудачном наезде на деревья, камни и другие природные препятствия. А также при опрокидывании, провале автомобиля под грунт или лед.

Особую программу для УАЗов совместно с рядом страховых компаний разработал отечественный F&I-сервис «FAST.Авто», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд».

Владелец нового автомобиля УАЗ имеет право заключить договор по программе «УАЗ КАСКО+» один раз за год. Это касается и физических, и юридических лиц. Ремонт в обязательном порядке нужно проводить у официального дилера при наступлении страхового случая. Допускается использование франшизы.

По итогам августа Ульяновский автозавод реализовал в нашей стране 2993 автомобиля. Самой популярной моделью бренда стала «Буханка». Семейство коммерческих автомобилей СГР разошлось тиражом 1336 экземпляров, что составляет 45% от общего объема проданных автомобилей.