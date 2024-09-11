Представлен обновленный пикап JAC T9

Изменения в рамках модернизации пикапа JAC T9 коснулись главным образом двигателя. Крутящий момент дизельного силового агрегата объемом 2,0 л увеличили до 420 Нм. Он работает в паре с «автоматом» на восемь ступеней.

Обновленный JAC T9 получил возможность буксировать грузы весом в три тонны. Автомобиль обладает повышенной проходимостью, дорожный просвет увеличили до 230 мм, углы въезда и съезда до 30 и 23 градусов соответственно. Пикап способен преодолевать брод глубиной до метра.

Рамному JAC T9 добавили подключаемый полный привод с электронным управлением, электронную блокировку дифференциала и несколько режимов вождения. Обновилась задняя подвеска, она многорычажная, и боковые тяги, которые гасят вибрацию и обеспечивают устойчивость в поворотах.

В стандартный список оснащения JAC T9 включили системы курсовой устойчивости и контроля давления в шинах. Спереди и сзади расположены восемь парктроников, предусмотрены четыре камеры кругового обзора. Имеется набор современных электронных помощников, в том числе ассистенты удержания в полосе, движения в пробке, автоматическое торможение.

Интерьер JAC T9 украшает подсветка из 64 оттенков. Сенсорный дисплей порадует не только интеллектуальностью, но и мгновенным откликом вкупе с высокой четкостью. Также можно рассчитывать на люк с электроприводом и быструю беспроводную зарядку.

В России пока продается предыдущая версия JAC T9. Цены начинаются от отметки 3 249 000 рублей. Задняя подвеска зависимая рессорная, задний дифференциал с механической блокировкой. Пиковый крутящий момент — 390 Нм. Двухлитровый турбомотор выдает 224 л.с. Минимальный дорожный просвет — 210 мм.