Да будет свет: как обновилась LADA Niva Bronto

АВТОВАЗ начал выпускать новые версии LADA Niva Bronto, которые снабдили светодиодными ходовыми огнями. Их яркость увеличилась на 50%, габаритных ламп — в 2,5 раза. Кроме того, улучшился баланс энергопотребления. Производители утверждают, что LED-оптика отличается повышенной надежностью и долговечностью.

О появлении светодиодных ходовых огней у LADA Niva Bronto сообщает паблик Avtograd News на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Согласно информации ресурса, от обычной «Нивы» версия Bronto отличается специальными амортизаторами и усиленными передними пружинами, доработанным задним мостом. Не будем забывать про увеличенный клиренс и винтовые межколесные дифференциалы повышенного трения.

Под капотом LADA Niva Bronto трудится бензиновый «восьмикланник» мощностью 83 л.с. объемом 1,7 л. Трансмиссия — «механика» на пять ступеней. Привод, естественно, полный. В начальную комплектацию под названием Luxe входят 15-дюймовые легкосплавные колеса, расширители колесных арок, рейлинги и металлические бамперы. Если брать автомобиль в исполнении Prestige, можно рассчитывать на противотуманные фонари и оригинальную радиаторную решетку, защиту порогов. Однако бампера будут из пластика, как и накладки колесных арок.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ объявил цену светодиодных ходовых огней для LADA Niva Legend. Она прошла такую же модернизацию, как и LADA Niva Bronto.