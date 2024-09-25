В России резко сократились запасы китайских автомобилей

К концу сентября запасы «китайцев» на складах российских автопродавцов снизились до 80 тыс. машин. Игроки авторынка опасаются увеличения расходов на содержание стоков и затоваривания, поскольку ожидают снижения спроса на новые автомобили из Поднебесной в ноябре и декабре. Они начнут ощутимо дорожать после 1 октября, когда ставка утильсбора вырастет на 75-80%.

О сокращении запасов китайских машин в России сообщает «Коммерсантъ». Издание со ссылкой на «Газпромбанк Лизинг» уточняет, что в начале года их количество достигало 94 тыс., что являлось максимумом. Такую цифру зафиксировали в феврале. Текущий уровень запасов могут реализовать в течение месяца, отмечают эксперты.

Напомним, что китайские автопроизводители с 2021 года систематически бьют рекорды по продажам в России. В августе жители нашей страны купили 90 тыс. новых легковушек из Поднебесной. Так, для Haval последний месяц лета стал вторым рекордом по продажам подряд, для Chery и Jetour — третьим. Более того, годовые продажи китайских машин в России подбираются к миллиону. Согласно прогнозам, в этом году у нас реализуют 900 тыс. «поднебесных» авто.