В России стартовали продажи обновленных Jetta VS5 и VS7

Jetta VS5 получил выраженный спортивный дизайн. Радиаторная решетка украшена новым двухмерным логотипом, хромированных деталей стало меньше. Передний бампер добавляет кроссоверу больше динамики и агрессии. Силуэт автомобиля подчеркнут черным молдингом и порогами в цвет кузова. Задний бампер и спойлер на крышке багажника стали более модными и стильными.
Фирменный шильдик Jetta VS7 получил новый дизайн, решетка радиатора почернела. Кроссовер можно считать более статусным за счет строгой формы переднего бампера и молдингов черного и серебристого оттенка. Дизайнеры также освежили задний бампер, чтобы он соответствовал новой стилистике модели и лучше сочетался с удлиненным задним спойлером.
Интерьеры Jetta VS5 и VS7 тоже прошли обновление. Оно выражено новыми цветовыми решениями. Салон «пятерки» можно украсить синими вставками, для «семерки» доступны светло-серые. Сиденья обоих автомобилей соответствуют общей стилистике салона, важный момент — русифицированная приборная панель.
После обновления за Jetta VS5 просят минимум 3 млн рублей, он доступен в комплектациях Pioneer, Enjoyment, Glory и Ultimate. Стартовая цена VS5 составляет 3 367 000 рублей, он предлагается в версиях Glory и Ultimate.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, каким будет «железо» обновленных Jetta VS5 и VS7.