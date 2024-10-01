В России стартовали продажи обновленных Jetta VS5 и VS7

Jetta VS5 и VS7 текущего модельного года легко узнать по новым цветам кузова и крупной надписи с названием бренда, расположенной на месте заднего логотипа. Технические характеристики «паркетников» остались прежними. Они построены на платформе MQB, которая хорошо знакома россиянам по моделям ушедшего из страны вольфсбургского концерна Volkswagen.

Харизматичные кроссоверы сочетают в себе в качество и надежность

Jetta VS5 получил выраженный спортивный дизайн. Радиаторная решетка украшена новым двухмерным логотипом, хромированных деталей стало меньше. Передний бампер добавляет кроссоверу больше динамики и агрессии. Силуэт автомобиля подчеркнут черным молдингом и порогами в цвет кузова. Задний бампер и спойлер на крышке багажника стали более модными и стильными.

Фирменный шильдик Jetta VS7 получил новый дизайн, решетка радиатора почернела. Кроссовер можно считать более статусным за счет строгой формы переднего бампера и молдингов черного и серебристого оттенка. Дизайнеры также освежили задний бампер, чтобы он соответствовал новой стилистике модели и лучше сочетался с удлиненным задним спойлером.

Интерьеры Jetta VS5 и VS7 тоже прошли обновление. Оно выражено новыми цветовыми решениями. Салон «пятерки» можно украсить синими вставками, для «семерки» доступны светло-серые. Сиденья обоих автомобилей соответствуют общей стилистике салона, важный момент — русифицированная приборная панель.

После обновления за Jetta VS5 просят минимум 3 млн рублей, он доступен в комплектациях Pioneer, Enjoyment, Glory и Ultimate. Стартовая цена VS5 составляет 3 367 000 рублей, он предлагается в версиях Glory и Ultimate.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, каким будет «железо» обновленных Jetta VS5 и VS7.