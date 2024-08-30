Стало известно, когда в Россию приедут обновленные кроссоверы Jetta VS5 и VS7

Кроссоверы VS5 и VS7 марки Jetta (бренд совместного предприятия FAW и Volkswagen) продаются в России почти два года: сначала их предлагали «всерую», а с недавних пор — официально. Но пришло время планового обновления, и до нашей страны рестайлинговые модели тоже доберутся.

Как выяснили наши коллеги из «Российской газеты», обновленные кроссоверы Jetta VS5 и VS7 выйдут на отечественный рынок уже в октябре. Изменения сведутся к дизайнерским корректировкам экстерьера и интерьера. У «пятерки» будет иная радиаторная решетка и бамперы, у «семерки» — оригинальный безрамочный «гриль». В салоне появятся новые мягкие материалы отделки, а на сиденьях — ромбовидная прострочка.

Что же касается «железа», то все останется по-прежнему. А значит, кроссоверы для России будут оснащаться 150-сильным мотором 1.4 TSI, агрегатированным с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод — передний. Сегодня приобрести Jetta VS5 и VS7 можно по цене от 2 952 000 и 3 217 000 рублей соответственно.

Напомним, что помимо кроссоверов, в линейке китайско-немецкого бренда есть еще бюджетный седан VA3. И портал «АвтоВзгляд» уже его протестировал — прочитать честный обзор, в котором мы разложили все по полочкам, можно здесь.