Названы российские цены новейшего кроссовера Geely Cityray

Стартовое исполнение городского кроссовера Geely Cityray под названием Comfort сразу можно назвать богатым. В оснащение сразу входит современная электроника, отвечающая за безопасность — ABS, ESС, антипробуксовочный ассистент, помощники при экстренном торможении и старте в горку. Важный момент для российских водителей — «зимний» пакет: обогреваются руль, зеркала, передние сиденья, форсунки омывателя и «дворники» в зоне покоя. Минимальная стоимость «паркетника» составляет 2 699 990 рублей, по схеме Trade-in — 2 399 990 рублей.

За эти же деньги российские покупатели получают однозонный климат-контроль, круиз, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски и LED-оптику ближнего и дальнего света. Диагональ экрана цифровой приборной панели — 10,25 дюйма, сенсорного мультимедийного комплекса — 13,2 дюйма. На борту имеются 4 динамика аудисистемы и камера заднего вида. Двигатель запускается кнопкой, со стороны водительской двери реализован бесключевой доступ.

Geely Cityray в следующей комплектации Luxury оценивается минимум в 2 939 990 рублей. Здесь Trade-in дает оттолкнуться от 2 549 990 рублей. Автомобиль получает панорамную крышу с люком и сдвоенные патрубки выхлопной системы. Добавляется обогрев задних сидений и ветрового стекла, число подушек безопасности вырастает до шести, как и динамиков, появляются система камер кругового обзора, задние парктроники. Боковые зеркала и кресло водителя оснащаются электроприводом. Умной электроники на борту становится еще больше, речь идет о системах предотвращения столкновения, удержания в полосе движения, контроля слепых зон.

Цены на более дорогое исполнение Flagship стартуют от 3 059 990 рублей или 2 669 990 рублей по спецпрограммам. Для Cityray в этом случае предусмотрена аудиосистема с 8 динамиками, багажная дверь и кресло переднего пассажира с электроприводом, атмосферная подсветка салона и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Flagship Sport — топовая комплектация, ее стоимость начинается от 3 099 990 рублей, либо от 2 709 990 рублей в Trade-in. По названию легко понять, что такая версия «Ситирэя» ориентирована на спортивные стиль. Окраска кузова становится двухцветной, колесные диски чернеют, меняются размер и дизайн спойлера. По центру заднего бампера располагаются четыре патрубка выхлопной системы. Педали обзаводятся хромированными накладками.

Информация о старте продаж Geely Cityray появится отдельно. Ранее мы писали об официальной премьере этой новинки, которая пополнит сегмент сегмент C-SUV в России.