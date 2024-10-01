В России подешевел кроссовер-гибрид Evolute i-Space

Теперь за трехрядный «паркетник» Evolute i-Space просят минимум 2,9 млн рублей с учетом специальных скидочных программ. Они помогают сэкономить 360 тыс. рублей. В «базе» покупатели могут рассчитывать на двойное переднее остекление, LED-оптику, задние парктроники и камеру заднего вида. Диагональ экрана мультимедийной системы составляет 12,3 дюйма, приборной панели — семь дюймов.

Ценник второй и, на данный момент, последней версии «Премиум» начинается от 3,46 млн рублей. Одно из ее главных отличий — набор электронных ассистентов, включающий мониторинг слепых зон. Этот более дорогой Evolute i-Space оборудован панорамной крышей с люком, системой камер кругового обзора, передними парктрониками и электроприводом багажной двери. Вместо кондиционера установлен климат-контроль, имеются интеллектуальная система очистки воздуха и бесключевой доступ. 18-дюймовые колесные диски заменили на 19-дюймовые, количество динамиков аудиосистемы выросло с четырех до 12.

Ранее Evolute i-Space продавали в одном единственном исполнении, цены стартовали с отметки 3,36 млн рублей. Длина этого SUV достигает 4760 мм, колесная база — 2785 мм. Силовая установка состоит из обычного «атмосферника» объемом 1,5 л и мощностью 110 л.с. которому помогает 178-сильный электродвигатель. Плюс на борту 17,52-киловаттная батарея. Запас хода «Ай-Спейс» на электротяге составляет 87 км, в режиме гибрида — 1150 км.

Напомним, Evolute i-Space вошел в число лучших семиместных кроссоверов в нашей стране.