Россияне купили более 150 000 новых машин в сентябре

Согласно итогам, подведенным за первый осенний месяц, наши соотечественники приобрели 150,9 тыс. новых легковушек. Последний раз еще более высокие продажи фиксировали в апреле 2021-го, тогда своих владельцев нашли 171,5 тыс. автомобилей. С того момента и по август текущего года ежемесячный объем реализации не достигал даже 150 тыс. машин.

Это максимум за 3,5 года

Более 65% продаж пришлось на пять брендов. На первом месте снова российская LADA с результатом 35 тыс. реализованных автомобилей. Следом идут «китайцы», вторая строчка досталась Haval, третья — Chery. У них в активе 19,7 тыс. и 16,2 тыс. машин соответственно. Замыкают топ-5 Geely, сумевшая продать 16,1 тыс. штук, и Changan, у которого 11,5 тыс. Остальные марки не смогли преодолеть пятитысячный порог, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Эксперты объясняют высокий уровень продаж новых машин в середине и конце лета грядущим повышением утильсбора, ставки которого существенно выросли с 1 октября. Понимая, что цены после этого стремительно пойдут вверх, россияне бросились скупать автомобили еще до наступления осени.

Напомним, спрос на новые автомобили LADA в сентябре вырос на 15%. За первый осенний месяц 2024 года россияне приобрели 41 489 легковых и легких коммерческих автомобилей популярного отечественного бренда.