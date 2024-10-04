В 2025 году в Россию приедут новые лифтбэк Hongqi H6 и кроссовер HS7

В начале первого месяца осени премиальная марка Hongqi, которая принадлежит корпорации FAW, представила в нашей стране свой первый люксовый седан L1. Он тоже должен появиться в России в следующем году. Кроме того, на наш рынок планируют вывести полноприводную модификацию четырехдверного H9.

Появление в России Hongqi H6 и HS7 следующего поколения анонсировала пресс-служба марки. Одноименнный кроссовер первой генерации доступен российским покупателям, его можно приобрести у официальных дилеров. Но, что интересно, на русскоязычном сайте бренда этого автомобиля нет. Он представляет собой среднеразмерный SUV, который оснащается 337-сильным бензиновым V6 объемом 3,0 л. Согласно предложениям на классифайдах, цена стартует от отметки 6,8 млн рублей.

Лифтбэк Hongqi H6 уже продается на отечественном рынке, но пока только по схеме параллельного импорта. Доступна переднеприводная 252-сильная версия с агрегатом объемом 2,0 л, примерная стоимость составляет 3,6 млн рублей. На родине H6 представили еще в прошлом году.

Напомним, наши соотечественники все чаще отказываются от европейского, японского и корейского премиума ради «китайцев». Так, продажи марки Hongqi выросли в России в этом году в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.