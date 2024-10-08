Россиянам станет сложнее брать кредиты под залог машин

Полномочия ЦБ по ограничению потребительских кредитов расширятся по поручению президента России Владимира Путина, сообщает «Прайм».
Оформить кредит под залог автомобиля сейчас могут и физические, и юридические лица. Эта процедура довольно популярна в нашей стране из-за своей простоты. Суть в том, что автовладелец отдает кредитору главный документ на машину — ПТС, но продолжает ездить на ней сам. Ставка по кредиту при этом низкая, поручители не нужны, а оформление простое и быстрое. К минусам относят риск лишиться «железного коня» при неуплате займа и дополнительные траты, например, на каско.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что объем выдачи автокредитов в России вырос в два раза. В связи с повышением ставок утильсбора заемщики активизировались.