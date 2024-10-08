Россиянам станет сложнее брать кредиты под залог машин

С наступлением 2025 года в России усложнят оформление рискованных займов для населения. Ради так называемых «быстрых денег» и без проблем оформить под залог автомобиля кредит уже не получится. Сейчас их выдачей занимаются не только банки, но и микрофинансовые организации (МФО), и ломбарды. Скорее всего, новые ограничения коснутся последних двух типов кредитных организаций.

Полномочия ЦБ по ограничению потребительских кредитов расширятся по поручению президента России Владимира Путина, сообщает «Прайм».

Оформить кредит под залог автомобиля сейчас могут и физические, и юридические лица. Эта процедура довольно популярна в нашей стране из-за своей простоты. Суть в том, что автовладелец отдает кредитору главный документ на машину — ПТС, но продолжает ездить на ней сам. Ставка по кредиту при этом низкая, поручители не нужны, а оформление простое и быстрое. К минусам относят риск лишиться «железного коня» при неуплате займа и дополнительные траты, например, на каско.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что объем выдачи автокредитов в России вырос в два раза. В связи с повышением ставок утильсбора заемщики активизировались.