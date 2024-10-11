Стартовали российские продажи гибридного кроссовера Wey 07

Фактический старт продаж флагманского Wey 07 в дилерских шоу-румах в России зафиксировал портал «Китайские автомобили». SUV-гибрид можно приобрести в Москве, Петербурге, Твери, Уфе и Магнитогорске, а также в Краснодаре, Барнауле и Набережных Челнах. Объявления о начале реализации разместили на маркетплейсах. Шестиместный Wey 07 текущего года выпуска с учетом всех возможных скидок обойдется в 6 599 000 рублей.
В рамках адаптации для России Wey 07 получил так называемый «зимний пакет», подразумевающий все возможные в современных автомобилях типы обогревов. Для нашего рынка кроссоверу провели антикоррозийную обработку и добавили увеличенный бачок омывателя. Еще один важный момент — русифицированная мультимедийная установка.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российский офис Wey готовит для нашего рынка еще одну новинку — премиальный минивэн с индексом 80. Уже известно, что модель предложат в двух комплектациях, рассекретил производитель и некоторые технические подробности.