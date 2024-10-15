Траты населения на новые легковушки в России выросли на 42%

В первый осенний месяц у жителей нашей страны ушло 475,7 млрд рублей на новые легковые автомобили. Это на 6% больше, чем в августе, и на 42% превышает уровень сентября прошлого года. Речь идет о суммах 449,5 и 334,8 млрд рублей соответственно.

Результаты сентября оказались ниже исторического рекорда, установленного в России в марте текущего года. Тогда наши соотечественники потратили на новые легковушки 496 млрд рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В то же время объемы продаж автомобилей в начале осени 2024-го были больше, чем за первый весенний месяц. В марте реализовали 146,5 тыс. новых машин, в сентябре — 150,9 тыс. Здесь сыграла роль средневзвешенная цена, которая весной была выше, чем осенью — 3,38 млн и 3,15 млн руб. соответственно. Аналитики объяснили разницу изменением структуры реализации в пользу машин массовых брендов.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что россияне купили более 150 000 новых машин в сентябре. Это максимум за последние 3,5 года.