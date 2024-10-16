Дилеры назвали сроки начала российских продаж минивэна Wey 80

Продажи гибридного минивэна Wey 80 планируют открыть на нашем рынке уже в ноябре этого года. Подробный прайс-лист на данный момент недоступен. Ожидается, что дилеры попросят за новинку минимум 8 млн рублей. Премиальный минивэн может занять около четверти от общего объема продаж бренда.

О том, что гибридный минивэн Wey 80 выйдет на роосийский рынок в ноябре, сообщило аналитическое агентство «Автостат», сославшись на представителя одного из дилерских центров. Целевой аудиторией этого автомобиля должны стать обеспеченные россияне от 40 лет и старше. Главным конкурентом считается Voyah Dream. По словам экспертов, спрос на минивэны 7+1 в стране высокий.

Подзаряжаемый полноприводный гибрид Wey 80 планируют продавать у нас в двух версиях — 7-местной Premium и 6-местной Business Lounge с удлиненным кузовом. В любом случае под капотом будет силовая установка, которая состоит из двух электромоторов с отдачей 95 и 52 л.с. Их дополняет бензиновый 152-сильный турбодвигатель объемом 1,5 л. Максимальная крутящий момент составляет 762 Нм. Запас хода минивэна в комбинированном режиме — до 800 км. На разгон до «сотни» новинка тратит 5,7 или 5,9 с — в зависимости от комплектации.

Напомним, мы уже подробно писали о минивэне Wey 80. Выход этой новинки на российский рынок анонсировал материнский концерн Great Wall Motor. Бренд Wey в настоящее время представлен в России в дилерской сети Tank.