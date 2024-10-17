Россияне продолжают скупать новые люксовые автомобили третий месяц подряд

По итогам первого осеннего месяца в России нашли своих владельцев 42 новых люксовых автомобиля. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2023-го, когда было продано 36 штук. Самым популярным брендом в сегменте стал Bentley. В сентябре наши соотечественники приобрели 16 «британцев».

Следом за Bentley в рейтинге марок идут Rolls-Royce и Lamborghini, им удалось реализовать 10 и 9 машин соответственно. Также россияне купили полдюжины Ferrari и один Maserati, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В рейтинге по моделям вперед тоже вырвался Bentley с десятком кроссоверов Bentayga. Первого места лишился Lamborghini Urus, державшийся на этой позиции все лето. Теперь он на третьем месте, в нашей стране было продано пять «итальянцев». Строчку выше занимает Rolls-Royce Cullinan благодаря шести реализованным экземплярам.

За девять месяцев 2024 года в России было продано 407 новых люксовых машин. Эти показатели на 19% выше, чем за период с января по сентябрь прошлого года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, сколько люксовых машин с пробегом купили в нашей стране за последний месяц лета.