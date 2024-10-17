Россияне продолжают скупать новые люксовые автомобили третий месяц подряд

Следом за Bentley в рейтинге марок идут Rolls-Royce и Lamborghini, им удалось реализовать 10 и 9 машин соответственно. Также россияне купили полдюжины Ferrari и один Maserati, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
В рейтинге по моделям вперед тоже вырвался Bentley с десятком кроссоверов Bentayga. Первого места лишился Lamborghini Urus, державшийся на этой позиции все лето. Теперь он на третьем месте, в нашей стране было продано пять «итальянцев». Строчку выше занимает Rolls-Royce Cullinan благодаря шести реализованным экземплярам.
За девять месяцев 2024 года в России было продано 407 новых люксовых машин. Эти показатели на 19% выше, чем за период с января по сентябрь прошлого года.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, сколько люксовых машин с пробегом купили в нашей стране за последний месяц лета.