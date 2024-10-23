Полноприводный Kaiyi X7 Kunlun появится в России с опозданием

Среднеразмерный кроссовер Kaiyi X7 Kunlun с системой 4х4 доберется до нашего рынка позже, чем планировалось. Его должны были представить до конца текущего года, но теперь сроки сместились. Новинка будет доступна ориентировочно в середине следующего года.

Его стоит ждать не раньше 2025 года

Об этом в беседе с «Российской газетой» сообщили представители бренда Kaiyi. Возможно, X7 Kunlun с полным приводом задержится из-за новых экономических реалий российского авторынка, на который ощутимо повлиял рост ставок утилизационного сбора в октябре. Либо причина заминки может быть связана с сертификационными тестами.

Габаритная длина Kaiyi X7 Kunlun достигает 4710 мм, размер колесной базы — 2800 мм. Под капот устанавливают либо 186-сильный 1,6-литровый турбомотор, либо 238-сильный объемом 2,0 л. Переключением передач в обоих случаях заведует 7-диапазонный «робот».

Комплектаций у Kaiyi X7 Kunlun всего две — Comfort и Luxury. Ценник стартует с отметки чуть ниже 3 млн рублей. Кроссовер производят на конвейере калининградского «Автотора», дебют автомобиля на рынке состоялся в феврале 2024 года.

Напомним, портал «АвтоВзгляд» уже выяснил, чем порадует и чем расстроит водителей Kaiyi X7 Kunlun. Наши эксперты провели тест-драйв этого кроссовера минувшим летом.