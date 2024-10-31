В России составили рейтинг самых популярных автомобильных новинок года

Обновленный «поднебесный» кроссовер Haval Jolion оказался на вершине списка самых популярных машин, представленных в 2024 году. Но среди абсолютных новинок в лидеры выбился Jetour T2. Наиболее доступным эксперты сочли его собрата Jetour X70, а дорогим — «электричку» Evolute I-Jet. Она считается отечественной, но имеет китайские корни.

И почти все они «китайцы»

Рейтинг составили аналитики «Авто.ру Бизнес» на основе проведенного исследования. В тройку лидеров среди наиболее востребованных машин помимо уже упомянутого «Джолина» вошли Chery Tiggo 7 Pro Max и новая генерация Geely Atlas. Средняя цена трех перечисленных моделей составляет 2,5, почти 3 и 3,5 млн рублей.

Среди абсолютных новинок покупателей больше всего заинтересовали Jetour T2, Jaecoo J8 и GAC GS3. В категории свежих авто с пробегом до 500 км — Changan Uni-K, GAC GS8 и Geely Atlas.

Evolute i-Jet за 6,7 млн рублей сочли наиболее дорогой машиной среди представленных в текущем году. В категории наиболее доступных моделей победил Jetour X70 благодаря ценнику на уровне 2,5 млн рублей.

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