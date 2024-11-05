Возвращение Ssang Yong: российские продажи машин KGM стартуют в 2025 году

KGM — ни что иное, как сменивший имя и хорошо знакомый россиянам Ssang Yong. Дистрибутором новой для нашего рынка марки является АО «РЭКС Моторс». По словам представителей компании, покупателям предложат качественные, надежные и современные автомобили. Входя в сегмент с самой высокой конкуренцией, в KGM уверены, что найдут своего клиента в РФ.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», в модельный ряд KGM войдут внедорожники и кроссоверы с полным и передним приводом. Бренд сосредоточен на их проектировании и производстве. На данный момент новинки проходят сертификацию, их начнут продавать в России в первом квартале следующего года.

В случае KGM российский дистрибутор собирается уделить особое внимание доступности запчастей и послепродажному обслуживанию. Началось активное формирование дилерской сети с присутствием во всех крупных городах нашей страны.

Марка KGM (сокращение от KG Mobility) до 2023 года носила название Ssang Yong Motor Company. Эта южнокорейская автомобилестроительная компания была основана в 1954-м, с конца 90-х начались поставки ее машин в Россию.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России составили рейтинг самых популярных автомобильных новинок года. И почти все они «китайцы».