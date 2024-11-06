Кроссовер Jetour X50 официально поступил в продажу в России

Новый Jetour X50 предлагают россиянам с двумя типами двигателей. В «базе» кроссовер «вооружен» 113-сильным агрегатом объемом 1,5 л, он работает в паре с «механикой». У более мощных версий под капотом установлена 147-сильная «турбочетверка» аналогичного объема, которая сочетается с 6-диапазонным «автоматом». Новинка должна привлечь покупателей, помимо прочего, дизайном головной LED-оптики и рисунком радиаторной решетки.

За безопасность отвечают системы ABS и ESP, плюс набор подушек безопасности. В качестве адаптации к нашему климату новинка получила увеличенный бачок омывателя, оцинкованный кузов и пакет теплых опций.

При длине в 4397 мм и ширине 1841 мм производители называют Jetour X50 одним из самых просторных автомобилей в классе. Салон может быть либо черным, либо светло-серым. Внутри можно рассчитывать на мультимедийный комплекс с 10-дюймовым экраном.

На российском рынке Jetour X50 доступен в трех комплектациях — Comfort, Elite и Luxury. У кроссовера четыре варианта окраски кузова — белый, черный, светло-серый и серый. Диапазон цен составляет от 1,99 млн до 2,44 млн рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что кроссовер Jetour X50 начали привозить к российским дилерам. Сообщалось о появлении «китайца» в Москве.