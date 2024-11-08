В России начались продажи Citroёn C4 калужской сборки

На сегодняшний день завод «ПСМА Рус» официально производит лишь кроссовер C5 Aircross, сборка C4 давно завершилась. Тем не менее, в продаже появились новенькие седаны, выпущенные именно на этом предприятии. И просят за них от 2,5 млн рублей.

Объявления о продаже седанов Citroёn C4 калужской сборки обнаружили наши коллеги из «Российской газеты». Они предполагают, что эти автомобили произвели из тех машинокомплектов, что остались на заводе после ухода французского бренда из России. Примерно по той же схеме, например, действует сегодня компания «АГР», предлагающая бывшие «Хендэ» и «Киа» под собственной маркой Solaris.

На то, что найденные на досках объявлений Citroёn C4 выпущены именно в Калужской области, указывает VIN-номер. К тому же на этом делает акцент сам продавец. Седаны укомплектованы 1,6-литровым 115-сильным мотором, агрегатированным с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Гарантия на них действует в течение 3 лет или до 100 000 км пробега.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что следующей моделью, которая встанет на конвейер завода «ПСМА Рус», станет «китаец». А именно — кроссовер Haval M6.