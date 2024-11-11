Япония смягчила ограничения на ввоз машин в Россию

В Токио решили снять часть ограничений на поставки автомобилей в нашу страну. Пока речь идет о некоторых моделях: в основном нововведения коснулись гибридов, в которых электродвигатель помогает обычному силовому агрегату — так называемые mild hybrid. Такие машины не могут передвигаться, используя исключительно электричество.

Об этом сообщает издание Vladivostok1.ru. Согласно его информации, Япония разрешила отправлять в РФ не только ТС, произведенные на островах (в уже опубликованный тамошними властями список вошли модели брендов Mazda, Mitsubishi, Honda, Suzuki и Nissan), но и европейские автомобили, в частности, Mercedes-Benz. В линейке большинства перечисленных брендов есть по несколько гибридных машин, которые стали доступны россиянам.

В том числе к нам вернулись «Хонды» с 1,5-литровыми моторами, которыми оснащены модели Insight, Fit и CR-Z. По мнению экспертов, у нас они могут быть популярны на Дальнем Востоке и в Сибири, где местных жителей не смущает правый руль. Ранее портал «АвтоВзгляд» уже писал, что эксперты спрогнозировали официальное возвращение японских брендов в Россию.