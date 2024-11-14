Спрос на новые легковушки в России подскочил почти на 40%

По итогам октября 2024 года спрос на новые автомобили в стране увеличился на 39,2%, если сравнивать со вторым осенним месяцем 2023-го. В свою очередь предложение выросло на 55,6%, а средняя стоимость машины осталась почти прежней — речь идет о 5,7 млн рублей.

Охотнее всего у нас покупали «Лады», Haval и Geely

По данным сервиса «Авито Авто», охотнее всего россияне брали автомобили отечественной марки LADA. На остальных позициях в первой пятерке традиционно значатся только «поднебесные» производители. Второе место — Haval и 4,8%, третье — Geely и 3,3%, топ-5 замыкают Chery и Changan, у которых 3,2 и 2,6% соответственно.

В рейтинге моделей первые три позиции принадлежат бюджетной LADA Granta, популярному внедорожнику Niva Legend и флагманской Vesta. Далее расположились кроссоверы Haval Jolion и «Москвич 3», Omoda C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max.

В плане динамики спроса первую позицию занял паркетник Chery Tiggo 4 Pro, который за год стал востребованнее в 2,1 раза.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России, как и предупреждали реальные игроки рынка, началось глобальное снижение продаж новых легковушек. Это было ожидаемо после повышения коэффициентов утильсбора и роста ключевой ставки.