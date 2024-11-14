Российские продажи пикапов установили исторический рекорд

В России по итогам второго осеннего месяца удалось реализовать 3484 новых пикапа. Это рекордный результат за всю историю отечественного авторынка. До этого максимум зафиксировали в декабре 2014-го — тогда своих владельцев нашли 3245 «грузовичков». Если сравнивать текущие показатели с октябрем 2023-го, то за год они выросли в 2,1 раза.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», на протяжении уже четырех месяцев подряд в сегменте пикапов в нашей стране лидирует китайский бренд JAC. В середине осени ему удалось реализовать у нас 828 экземпляров. Вторая позиция в рейтинге досталась Great Wall, у которого 618 реализованных машин этого класса. В топ-5 удалось попасть Changan, а также УАЗ и Sollers. Их результаты — 513, 450 и 359 «грузовичков» соответственно.

В октябре 2024 года JAC T9 впервые стал самым продаваем пикапом в нашей стране, россияне приобрели 583 таких «китайца». На второй строчке закрепился Changan Hunter Plus — 513 экземпляров, на третьей — Great Wall Poer с показателем 460 машин. В первую пятерку попали УАЗ «Пикап» и Sollers ST6. Первый разошелся тиражом 450 штук, второй — 359 штук.

Напомним, в середине октября в России представили пикап-хардтоп Oting Palasso. Новинка рынка щеголяет крытым еще на заводе багажным отсеком.