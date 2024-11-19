Треть российских автосалонов оказалась под угрозой закрытия

В последние годы в нашей стране резко выросло количество дилерских центров, но теперь часть из них может исчезнуть. За бортом рискуют оказаться владельцы недостаточно крупных автосалонов. Речь идет о всех малоэффективных продавцах, в том числе тех, которые занимаются реализацией китайских автомобилей.

Сейчас в России насчитывается более 4 тыс. автосалонов, торгующих легковушками. За три года их число увеличилось примерно до 900. Количество точек продаж «поднебесных» машин выросло в три раза. Из-за кризиса количество дилерских центров может сократиться где-то до 3 тыс., сообщают «Известия».

Дорогостоящие кредиты и повышенные ставки утилизационного сбора делают автомобили менее доступными для покупателей, что влечет за собой падение продаж. В зоне риска оказались небольшие дилерские центры, которые торгуют малым количеством брендов. Такие бизнесмены не смогут компенсировать проблемы с выручкой реализацией авто других марок и выйти в плюс. Маленькие салоны продержатся месяцы, а более крупные «рыбы» — годы.

В непростом положении находятся дилеры, продающие «поднебесные» машины с небольшой рентабельностью. Эксперты прогнозируют, что доходы таких шоу-румов в ближайшие месяцы снизятся до минимальных значений. Это может закончиться рядом банкротств, о чем портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее.