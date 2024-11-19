Jaecoo раскрыла новые подробности о младшем кроссовере J5 для России

Компактный кроссовер Jaecoo J5 скоро доберется до российского рынка. Точной даты пока нет, но уже известно, что новинка приедет к нам в начале следующего года. Этот SUV предложат россиянам с передним и полным приводом. В первом случае паркетник будет укомплектован 1,5-литровым турбомотором и вариатором, во втором — турбированным агрегатом объемом 1,6 л и 7-диапазонным «роботом» с парочкой сцеплений. Самое свежее, что стало известно о J5 — цвета кузова.

Jaecoo J5 можно будет приобрести в России в пяти вариантах окраски. В палитру для нашей страны вошли оттенки «Черная жемчужина», «Мокрый асфальт», «Морской индиго», а также «Белый перламутр» и «Темный изумруд». Это будет основной фирменный цвет, на него обратили внимание посетители Международного клиентского форума Omoda и Jaecoo 2024.

Напомним, дорожный просвет Jaecoo J5 составляет 190 мм, чего вполне должно хватить для езды в российских условиях. Габариты — 4380x1860x1650 мм, размер колесной базы — 2620 мм. В будущем паркетник обзаведется гибридной и электрической версией, но появятся ли такие модификации в России — это вопрос.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал об официальных характеристиках и комплектациях Jaecoo J5 для российского рынка.