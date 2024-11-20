Обновленные кроссоверы Omoda C5 начали поступать к российским дилерам

Компания Omoda планировала открыть российские продажи посвежевшего C5 в ноябре и в этот срок, похоже, укладывается. Дилеры сообщают, что первые партии кроссоверов, переживших фейслифтинг, уже поступают в шоу-румы.

Если точнее, то об этом наши коллегам из «Российской газеты» рассказал директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров. По его словам, стоимость кроссовера подрастет — обновленная версия будет на 4-5% дороже, чем нынешняя. Которая, напомним, предлагается в пяти комплектациях: за базовую просят 2 319 900 рублей без учета скидок по спецпредложениям, за топовую — 3 209 900.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, обновили кроссовер Omoda C5 чисто внешне, освежив ему передний бампер, радиаторную решетку и оптику. Технических же изменений ждать не стоит: комплектоваться модель будет по-прежнему 1,5-литровым мотором на 147 и 150-сильным движком объемом 1,6 литра. В первом случае предусмотрен вариатор и передний привод, во втором — 7-ступенчатый «робот» и AWD.

Напомним, накануне родственная марка Jaecoo раскрыла новые подробности о кроссовере J5 для России. Ожидается, что эта модель выйдет на отечественный рынок в начале следующего года.