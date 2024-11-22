АВТОВАЗ опроверг скорое повышение цен на автомобили LADA

На АВТОВАЗе заявили, что завод не собирается переписывать прайсы на свои автомобили до конца текущего года. По словам представителей компании, ранее появившаяся в прессе информация о скорой корректировке цен не имеет ничего общего с действительностью. При этом с прошлого ноября их индексация составила 4,3%.

Соответствующий пресс-релиз находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд». Кроме того, индексацию цен на автомобили LADA отдельно прокомментировал президент АВТОВАЗа Максим Соколов, выступая в рамках международного форума «Транспорт России». Он подтвердил, что никаких изменений цен до конца года не будет.

В пресс-службе отечественного автогиганта уточнили, что фейковой является новость не только про декабрьское подорожание автомобилей LADA в целом, но и про январское, которое якобы затронет LADA Vesta. Корректировать прайсы на флагманскую модель в ближайшие два месяца волжане не планируют.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что власти намерены защитить АВТОВАЗ от давления импорта. Соответствующие меры анонсировал Минпромторг. Прежде всего речь идет о в традиционных для АВТОВАЗа классах B и B+. Также это коснется сегментов, в которые тольяттинский автогигант только планирует зайти.