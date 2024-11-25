АВТОВАЗ начал отгружать клиентам и дилерам бизнес-седаны LADA Aura

Начались отгрузки новой LADA Aura: тольяттинский автогигант отправит стретч-седаны российским дилерам, а также государственным и корпоративным заказчикам. Для защиты от сколов и царапин отгружаемые «Ауры» оклеили снаружи специальной пленкой. Первая партия автомобилей сошла с конвейера в топовом исполнении Status. В этом случае для отделки салона использовали натуральную черную кожу.

Пресс-релиз о начале отгрузок LADA Aura находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд». «Аура» олицетворяет новый для «Лады» тип автомобилей, сочетающий в себе размеры сегмента С и простор класса D.

В первую очередь новинка ориентирована на пассажиров, сидящих сзади, поэтому там установлен диван новой формы. Кроме того, производитель усилил шумоизоляцию и пересмотрел настройки подвески. Под капотом установлен бензиновый 122-сильный агрегат объемом 1,8 л, сочетающийся с бесступенчатой трансмиссией.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что тольяттинский автогигант запустит официальные продажи своего нового бизнес-седана LADA Aura в начале декабря 2024 года. Но мы уже успели провести «закрученный» тест-драйв новинки и оценить ее достоинства и недостатки.