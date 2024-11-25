Дилеры начали выдавать покупателям кроссоверы Xcite X-Cross 8

Первые семиместные кроссоверы X-Cross 8 от отечественного бренда Xcite покинули дилерские шоу-румы. Ожидается, что российская новинка вызовет интерес у тех, кто ценит вместительный багажник и просторный салон автомобиля, помимо вседорожных характеристик. Кстати, к преимуществам паркетника можно отнести наличие автоматической коробки передач и системы полного привода.

Как сообщает «Российская газета», один из первых кроссоверов Xcite X-Cross 8 был приобретен в Санкт-Петербурге. Покупатель выбрал средний вариант исполнения под названием Enjoy 4WD. Сделку оформили по программе Trade-in, клиент взял паркетник, распрощавшись со своим универсалом LADA Vesta, сошедшим с конвейера шесть лет назад. Кроме того, не обошлось без автокредита.

По прогнозам дилеров, продажи нового X-Cross 8 могут составить 20% продаж марки Xcite. В качестве конкурентов можно рассматривать «китайцев» из первой популярной пятерки в нашей стране. Возможно, что некоторые пересядут на X-Cross 8 со своих LADA Vesta и Largus Cross.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о начале официальных продаж новейшего кроссовера Xcite X-Cross 8. Автомобиль «вооружен» турбомотором, выдающим 150 л.с. и тягу в 275 Нм при объеме 1,6 л. Трансмиссия — 7-диапазонный «робот». Семейный SUV доступен в трех комплектациях. Минимальная цена составляет 2 995 500 рублей.