Компания Jaecoo раскрыла новые подробности о кроссовере J5 для России

Портал «АвтоВзгляд» узнал любопытные подробности о кроссовере Jaecoo J5, появление которого в нашей стране в будущем году было анонсировано ранее. Автомобиль должен стать третьей по счету моделью в российской линейке бренда.

Базовая версия J5 вооружена передним приводом, турбомотором на 1,5 л (более подробные характеристики не озвучивались) и вариатором. Полноприводная версия получила 1,6-литровый турбомотор в сочетании с семиступенчатым «роботом». Минимальное требование к топливу — АИ-92. Дорожный просвет — 190 мм, что, пожалуй, неплохо для российских дорог. Колесная база — 2610 мм, точные габариты — 4380х1860х1650 мм.

Дизайн J5 напоминает некоторые уже хорошо известные модели бренда, хотя и отличается отдельными элементами, включая оригинальный бампер («мощный, как высокая гора»). Цветовая гамма — пять вариантов: «Белый перламутр», «Темный изумруд», «Черная жемчужина», «Морской индиго» и «Мокрый асфальт».

Отвечая на вопрос портала «АвтоВзгляд» о прямых конкурентах «пятерки», менеджер Jaecoo указал, что это «другие модели SUV», но не уточнил, какие именно. Также он заверил, что J5 не конкурирует с OmodaC5, поскольку эти модели, по его словам, ориентированы на разные аудитории. Omoda C5 больше подходит для молодых энергичных водителей, а J5 — семейный кроссовер, идеальный для поездок за город, в том числе с багажом. Новинка позиционируется как образец сочетания высокотехнологичной «начинки» и высокой проходимости.

Фото производителя.

Напомним, что китайская премьера J5 состоялась в октябре. А в начале ноября стало известно, что она «скоро появится» и в России. И вот сегодня появилось расплывчатое «уточнение»: для российского покупателя J5 станет доступен в первой половине 2025-го года.

Jaecoo — популярный суббренд китайского автомобильного гиганта Chery, представленный у нас в 2023 году. Первой в РФ появилась модель J7, а спустя некоторое время компанию ей составила J8. Таким образом, J5 — третья, повторим, модель в российской линейке марки. Кроссовер будет конкурировать с такими моделями, как, например, Haval Jolion и Geely Coolray.

Сегодня базовая версия старшей модели Jaecoo — J7 — доступна в России по цене от 2,9 млн. рублей без скидок. J5, по всей видимости, будет заметно дешевле. Но насколько — серьезный вопрос. Пока не ясно, станут ли его прайсы привлекательной конкурентов.