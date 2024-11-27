Honda Vezel официально появится на российском рынке в 2025 году

Honda представила переднеприводный паркетник Vezel 2025 модельного года по случаю десятилетия запуска автомобиля. Дизайн экстерьера обновили, кузов получил черты купе. Образ дополняют LED-оптика и 18-дюймовые колесные диски. Оснащение стало более богатым. Что интересно, задние сиденья в салоне можно поднять так, чтобы использовать внутренний объем полностью — от пола до потолка. С учетом спецпредложений начальная стоимость новинки составит 3,89 млн рублей.

Под капот Honda Vezel установлен 124-сильный «атмосферник» объемом 1,5 л. Расход топлива в смешанном цикле — 6,3 л на 100 км пробега. Переключением передач заведут автоматическая трансмиссия. Габариты — 4380х1790х1590 мм, размер колесной базы составляет 2610 мм. При сложенных сиденьях третьего ряда багажное отделение вмещает до 1289 л.

За безопасность отвечает комплекс Honda Sensing. В него входят адаптивный «круиз», системы контроля поперечного движения при езде на задней передаче и мониторинг слепых зон. «Вецель» умеет распознавать дорожные знаки, электроника помогает кроссоверу держаться в своей полосе, не выезжать с дороги и тормозить, избегая столкновения. В исполнениях Lifestyle и Executive есть ассистент помощи при спуске.

Фото: Honda

Для отделки салона использовали кожу. Пассажирские кресла Honda Vezel поддерживают дюжину вариантов трансформации. В «базе» доступны мультимедийная система с 9-дюймовой диагональю экрана, у водительской комбинации приборов он 7-дюймовый. Гаджеты можно заряжать без проводов. Комплектация Elegance считается особой, ей достался 10,1-дюймовый монитор. Он поддерживает дневной и ночной режим, беспроводные и проводные типы соединений Carplay, HiCar, Carlife.

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