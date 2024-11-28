Soueast объявил российские цены флагманского кроссовера S09

В «базе» флагманский трехрядный кроссовер Soueast S09 будет переднеприводным, он оснащается 190-сильным турбомотором объемом 1,6 л. Максимальная тяга — 275 Нм, переключением передач заведует 7-диапазонный «робот». Для отделки салона использована экокожа. В список оснащения включена LED-оптика спереди и сзади, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски и полный электропакет. У багажной двери есть электропривод, двигатель запускается кнопкой, реализована система бесключевого доступа в салон. За такую версию Soueast S09 под названием Comfort просят минимум 3 109 000 рублей с учетом спецпредложений.

В исполнении Comfort Plus начальная цена Soueast S09 составляет 3 449 000 рублей. В этом случае у кроссовера под капотом будет уже двухлитровый 197-сильный мотор. Интерьер становится кожаным, добавляется система автоматического климат-контроля и набор систем активной безопасности АDAS. Можно рассчитывать на предупреждения о риске наезда сзади и столкновения при движении задним ходом. Электроника поможет при смене полосы и обеспечит мониторинг слепых зон.

Топовая версия Premium по цене от 3 699 000 рублей добавляет кроссоверу полный привод и 8-диапазонный «автомат». Дверь багажника открывается бесконтактно, кресла получают больше опций. Число водительских ассистентов увеличивается. Например, их список пополняется системой предотвращения лобового столкновения с функцией автоматического торможения и адаптивным круиз-контролем.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что кроссоверы Soueast S09 начали отгружать российским дилерам.