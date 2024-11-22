Российским дилерам начали отгружать кроссоверы Soueast S09

В кадр попала партия флагманских для бренда Soueast кроссоверов S09. Скоро они должны добраться до московских шоу-румов. «Поднебесные» SUV-D появятся в тех же дилерских центрах, которые торгуют автомобилями Jetour. На данный момент у обеих марок один дистрибьютор в России, они являются суббрендами автоконцерна Chery.