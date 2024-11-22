Российским дилерам начали отгружать кроссоверы Soueast S09

Фотографии Soueast S09, погруженных на автовоз, опубликовал телеграм-канал No Limits. Российские комплектации новинки уже официально рассекречены, кроссовер будет доступен покупателям в нашей стране в трех исполнениях.
Изначально Soueast S09 предлагают с передним приводом, он «вооружен» 190-сильным турбомотором объемом 1,6 л с тягой 275 Нм. Переключением передач заведует 7-ступенчатый «робот». Старшие версии комплектуются 197-сильным агрегатом объемом 2,0 л. Крутящий момент — 375 Нм. В список оснащения включены передняя и задняя LED-оптика, система бесключевого доступа, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, двигатель запускается кнопкой. На отделку семиместного салона пошла экокожа.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что стали известны характеристики младшего брата Soueast S09 — 7-местного кроссовера Soueast S07.