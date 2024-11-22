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Российским дилерам начали отгружать кроссоверы Soueast S09

Автовоз с кроссоверами выследили фотошпионы

В кадр попала партия флагманских для бренда Soueast кроссоверов S09. Скоро они должны добраться до московских шоу-румов. «Поднебесные» SUV-D появятся в тех же дилерских центрах, которые торгуют автомобилями Jetour. На данный момент у обеих марок один дистрибьютор в России, они являются суббрендами автоконцерна Chery.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Российским дилерам начали отгружать кроссоверы Soueast S09

Фотографии Soueast S09, погруженных на автовоз, опубликовал телеграм-канал No Limits. Российские комплектации новинки уже официально рассекречены, кроссовер будет доступен покупателям в нашей стране в трех исполнениях.

Изначально Soueast S09 предлагают с передним приводом, он «вооружен» 190-сильным турбомотором объемом 1,6 л с тягой 275 Нм. Переключением передач заведует 7-ступенчатый «робот». Старшие версии комплектуются 197-сильным агрегатом объемом 2,0 л. Крутящий момент — 375 Нм. В список оснащения включены передняя и задняя LED-оптика, система бесключевого доступа, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, двигатель запускается кнопкой. На отделку семиместного салона пошла экокожа.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что стали известны характеристики младшего брата Soueast S09 — 7-местного кроссовера Soueast S07.

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