Rox отложил официальный запуск внедорожника 01 в России

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, близкие к компании-дистрибьютору, российский запуск очередного «поднебесного» бренда Rox (известен также как Polar Stone и Pole Stone) произойдет позже, чем планировалось. Премьеру внедорожника с индексом 01 перенесли на 2025 год.

Теперь ожидается, что гибридный внедорожник Rox 01 официально выйдет на отечественный рынок в январе. Впрочем, не исключено, что дебют снова отложат, но едва ли он состоится до конца 2024-го. Как бы то ни было, Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на свою единственную модель компания Rox Motor успешно оформила в России еще в сентябре.

По сути Rox 01 представляет собой последовательный гибрид. Он «вооружен» силовой установкой, которая состоит из двух электромоторов и 1,5-литрового ДВС. Общая отдача составляет 476 л.с. Покупатели могут выбирать между батареями на 44,5 и 56 кВтч. Максимальный запас хода составляет почти три сотни километров. При разработке «китайца» образцом для подражания был Land Rover Defender.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал о Rox 01. Более подробно об этой машине, а также марке в целом — здесь.