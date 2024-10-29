В Белоруссии выпустили 50-тысячный автомобиль Belgee

Компактный кроссовер Belgee X50 стал юбилейным, а именно 50 000-м автомобилем, выпущенным заводом одноименной белорусской марки. Паркетник, окрашенный в черный металлик, был изготовлен в топовом исполнении Prestige. Новинку произвели для реализации на российском рынке, в ближайшем будущем ее отправят к нашим дилерам.

Первенец завода «Белджи» появился на свет в июле 2023-го. С тех пор сборка эволюционирует, шаг за шагом растет локализация необходимых автозапчастей. Например, в первый месяц осени этого года на производственной площадке стали делать бампера для уже упомянутого кроссовера Belgee X50. На новую линию крупногабаритного пластмассового литья планируют поставить и другие конструктивные детали этих белорусских машин.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что китайский седан Geely Emgrand станет белорусским Belgee S50. Появилась информация о запуске наладки производственного процесса в Белоруссии. Четырехдверку собираются поставить на конвейер до 2025 года.

Что же касается кроссовера Belgee X50, то он уже побывал у нас на тест-драйве. Эксперты выяснили, за что его ругают и хвалят водители.