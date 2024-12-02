Российские дилеры не смогли распродать запасы автомобилей 2022 года

У отечественных дилеров осталось более 500 новых автомобилей зарубежных брендов, которые никак не могут найти своего хозяина. Возраст некоторых из них составляет уже четыре года. Среди простаивающих машин есть и «европейцы», и «корейцы», и «китайцы».

Как сообщают «Известия», у российских дилеров в запасе имеется около 170 европейских двухлетних автомобилей. Стоимость почти полутора сотен из них превышает 7 млн рублей. Кроме того, невостребованными остались около 60 машин корейского происхождения и менее 150 «поднебесных».

Пробега у подобных авто нет, но его отсутствие не является гарантией идеального технического состояния. Как минимум, за прошедшие годы могли возникнуть проблемы с аккумуляторной батареей. А если автомобили хранились на открытой всем ветрам и снегам парковке, есть шансы, что с тормозами, подвеской, уплотнителями и качеством лакокрасочного покрытия тоже что-то не в порядке. И вообще, возникают вопросы по теме гарантии.

По мнению экспертов, автодилеры могут сильно не волноваться из-за сложившейся ситуации с запасами машин, поскольку рост ставок утильсбора и другие подобные меры все равно заставят покупателя прийти. Что называется, рано или поздно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на российском авторынке вырос айсберг дефицита и высоких цен. Чтобы эта ледяная глыба растаяла в 2025-м, теплой весны и жаркого лета будет недостаточно.