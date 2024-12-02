Житейские хитрости: можно ли сегодня сэкономить при покупке новой машины

Нынешний год оказался богат на неприятности для россиян, рассчитывавших купить новую машину. Ведь несмотря на заметное расширение модельного ряда за счет многочисленных «китайцев», прайсы на них вгоняют в уныние. Однако близится конец года, когда дилеры обычно готовы предоставлять реальные скидки. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, работает ли это правило сейчас — в конце 2024-го.

По давно сложившейся традиции, автокупцы ближе к концу года стремятся распродать накопленные запасы и поэтому становятся более сговорчивыми. Руководствуясь этим стереотипом, желающие приобрести новую машину соотечественники обычно начинают проявлять повышенный интерес к предложениям, которые автосалоны озвучивают в конце ноября-начале декабре. Тем более, что и жесткая конкуренция между многочисленными «поднебесными» автобрендами нынче жестка как никогда, и кажется, что ничего другого продавцам не остается, как только идти на поводу у покупателей.

Правда, сейчас, в преддверии 2025-го, ситуация на рынке сильно осложнилась: 1 октября в РФ резко выросли коэффициенты утилизационного сбора, а 1 января должна произойти еще одна его индексация. Автопроизводители и продавцы, судя по всему, «отыграли» уже оба этих события, что отразилось на прайсах в автосалонах. Сказались на них и сильно подорожавшие в этом году кредиты, ставшие для многих простых граждан откровенно недоступными. Учетная ставка ЦБ достигла уже 21%, и есть основания полагать, что это далеко не предел.

Тем не менее, с приближением двенадцатого месяца года в интернете все чаще стали появляться различные советы на тему «как получить машину мечты и не разориться». Особенно — если применить сразу несколько «лайфхаков» (например — дождавшись декабря, отыскать в салоне не очень популярную марку, выбрать ее дорейсталинговую версию, договориться по возможности о льготном кредите и т.д.).

Так стоит ли сейчас рассчитывать на действенность описанных и других «хитромудрых» рецептов, сулящих возможность заметно сэкономить при покупке нового авто? Или уже не стоит рассчитывать на методики, работавшие всего год назад? Может, лучше не спешить с покупкой, а выждать некоторое время?

Фото globallookpress.com

— Да, в конце года предложения дилеров обычно улучшаются, — подтверждает привычное правило глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов. — Хотя это и происходит за счет дополнительной финансовой поддержки производителей.

Все как всегда — большое количество «скидочных» программ и, соответственно, вариантов для торга. К тому же, в последнее время рубль заметно подешевел по отношению к доллару, юаню и другим иностранным валютам. Так что есть риск скорого дополнительного удорожания машин, — замечает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Иными словами, завтра любое ТС окажется значительно дороже и, по логике, если уж и покупать машину, то сейчас. Но вот рассчитывать на значительные скидки в текущих условиях роста утильсбора и ключевой ставки, а также ослабления курса рубля покупателям все равно не стоит, скептичен председатель организации Общественная потребительская инициатива (ОПИ) Олег Павлов. Впрочем, завершение года действительно может смягчить ситуацию, признает он: авто 2024 года выпуска неизбежно становятся менее привлекательными, а дилерам необходимо выполнять планы по продажам и пополнять оборотные средства.

— С учетом всех факторов, если покупка авто планировалась давно, то вряд ли есть смысл откладывать ее. Но только при условии, что речь не идет о покупке в кредит. Ставки сейчас «негуманные», и брать на себя дополнительное финансовое бремя на длительный срок не стоит, — полагает эксперт.

Фото globallookpress.com

Заметим: на необходимость ускорить принятие решения о покупке нового авто указывают представители совершенно разных экспертных кругов.

Они сходятся во мнении, что условия для приобретения личного транспортного средства в России по завершении года явно станут еще менее привлекательными. Тем более — если нет варианта с получением заемных средств на льготных условиях.

Сейчас ситуация развивается таким образом, что, видимо, тем, кто планировал купить новое авто, есть смысл в оставшееся до конца года время выбрать подходящий вариант, в самом деле применив набор всевозможных «лайфхаков», чтобы получить максимально выгодное предложение. Надеяться на то, что ситуация на авторынке станет благоприятнее под бой курантов, не приходится.

Если же не получается выбрать подходящий вариант в период скидок, то есть в оставшиеся недели года, то, вероятно, на некоторое время стоит вообще отказаться от идеи обзавестись новым «стальным конем». Вряд ли приобретение «свежего» авто станет проще и в первые несколько месяцев 2025-го. Лучше перенести такую покупку, дождавшись улучшения ситуации на рынке. Только вот сколько придется ждать?..