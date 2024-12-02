Стало известно, когда в Россию привезут полноприводный Jetour X90 Plus

Следующей новинкой Jetour для нашего рынка должен стать X90 Plus с системой AWD. Клиенты могут рассчитывать на прежние габариты кузова, знакомый экстерьер и семиместный салон. Оснащение должно стать интереснее за счет более мощного процессора для мультимедийной системы и набора водительских ассистентов ADAS L2. Согласно предварительной информации, полноприводный Jetour X90 Plus доберется до рынка нашей страны в начале следующего года.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили. рф», «поднебесный» X90 Plus с приставкой AWD начнут продавать в России в феврале 2025 года. Уточняется, что помимо всего прочего, производитель пересмотрит оформление салона, добавит систему климат-контроля и «музыку» от Sony.

Под капот полноприводного Jetour X90 Plus будет установлен турбированный мотор объемом 2,0 л. Скорее всего, речь идет о 197-сильным силовом агрегате, который достался Soueast S09 с системой 4х4. От него же могут взять и трансмиссию — 8-диапазонный «автомат». Напомним, актуальная переднеприводная версия Jetour X90 Plus в нашей стране сейчас располагает 190-сильный мотором, который «дружит» с 7-ступенчатым «роботом».

Что любопытно, конкурентом Jetour X90 Plus 4WD станет уже упомянутый Soueast S09. По сути, это обновленная версия той же машины. Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на нее объявили официальные российские цены.