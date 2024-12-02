Стало известно, когда в Россию привезут полноприводный Jetour X90 Plus

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили. рф», «поднебесный» X90 Plus с приставкой AWD начнут продавать в России в феврале 2025 года. Уточняется, что помимо всего прочего, производитель пересмотрит оформление салона, добавит систему климат-контроля и «музыку» от Sony.
Под капот полноприводного Jetour X90 Plus будет установлен турбированный мотор объемом 2,0 л. Скорее всего, речь идет о 197-сильным силовом агрегате, который достался Soueast S09 с системой 4х4. От него же могут взять и трансмиссию — 8-диапазонный «автомат». Напомним, актуальная переднеприводная версия Jetour X90 Plus в нашей стране сейчас располагает 190-сильный мотором, который «дружит» с 7-ступенчатым «роботом».
Что любопытно, конкурентом Jetour X90 Plus 4WD станет уже упомянутый Soueast S09. По сути, это обновленная версия той же машины. Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на нее объявили официальные российские цены.