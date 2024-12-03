Российский авторынок вырос на 44% за год

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Минпромторга. В сегменте новых легковушек объем рынка достиг планки в 1,43 млн машин, прибавив таким образом 53%. Показатели по легким коммерческим автомобилям — плюс 37% и 126 тыс. экземпляров в общей сложности. Рост по автобусам поменьше — 17%, которые дали 18,2 тыс. Грузовики просели на 11%, здесь речь идет о 113,5 тыс.
Не забыли аналитики и про «зеленые» авто. Россияне стали охотнее брать новые электрокары — тут у нас прибавка на 39%. Объем рынка составил 17,8 тыс. экземпляров, пятая часть «электричек» выпущена на территории нашей страны.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на российском авторынке вырос айсберг дефицита и высоких цен. Чтобы эта глыба растаяла в 2025-м, теплой весны и жаркого лета будет недостаточно.