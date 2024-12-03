Объявлены сроки начала продаж внедорожника BAIC BJ60 в России

Первые рамные внедорожники BAIC BJ60 для России будут «вооружены» 163-сильным дизельным мотором объемом 2,0 л. Он выдает 400 Нм тяги и сочетается с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Классический ДВС «поднебесный» производитель дополнил электродвигателем на 10 кВт, выполняющим функцию стартера. Технология MHEV — «мягкий гибрид» — способствует экономии топлива, позволяет машине эффективнее ускоряться и плавнее трогаться.

Габариты нового BJ60 от BAIC составляют 5040х1955х1925 мм, длина колесной базы — 2820 мм. Подвеску китайский производитель сделал полностью независимой, что добавляет внедорожнику бонусы к плавности хода, как говорится в пресс-релизе, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд». В нем же сказано, что российские продажи новинки стартуют «в начале 2025 года».

Возможности BJ60 на бездорожье увеличивают блокировки переднего и заднего межколесного дифференциалов, плюс понижающая передача. Полный привод реализован по схеме Part-Time — он подключается принудительно.

В нашей стране «рамник» BAIC BJ60 станет второй моделью, входящей в линейку внедорожников BJ. Первым является BJ40. Кстати, в начале ноября портал «АвтоВзгляд» сообщал, что этот автомобиль второй генерации превратят в гибрид.