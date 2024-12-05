В России открыли прием заказов на рамный внедорожник MG RX8

В нашей стране полноприводный китайский «рамник» MG RX8 доступен для заказа в двух вариантах исполнения образца 2023 модельного года — Grand Deluxe и Black Edition. Их основные отличия сводятся к дизайну экстерьера и семиместного салона, список оснащения совпадает. В него входят дневные ходовые LED-огни, панорамная крыша и электропривод багажника. Двигатель запускается кнопкой, на борту имеется круиз-контроль и 8 динамиков. Для гаджетов доступна беспроводная зарядка.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», начальная цена MG RX8 в России составляет 4,19 млн рублей. Версия Grand Deluxe может похвастать хромированными акцентами на кузове и боковой подножкой, для отделки интерьера «поднебесный» производитель использовал экокожу коричневого цвета. В случае Black Edition салон будет черным, подножек нет, кузов оформлен антихромом.

Габариты MG RX8 составляют 4923х1930х1840 мм. Расстояние между осями — 2850 мм. Багажник вмещает до 2178 л. Дорожный просвет достигает 202 мм, что хорошо подходит для езды в российских условиях. Внедорожнику досталась рама от пикапа Maxus D60, выпущенного в 2016-м.

«Восьмерка» получила 220-сильный наддувный силовой агрегат объемом 2,0 л. Он обеспечивает тягу в 360 Нм. Переключением передач заведует «автомат» на шесть ступеней. По умолчанию RX8 является заднеприводным, передние колеса подключаются либо принудительно, либо автоматически с помощью системы Torque-On-Demand.

Салон выполнен по конфигурации 2+3+2. Центральную консоль занимает 10-дюймовый экран, температуру регулирует двухзонная «климатика». Передние кресла получили электрорегулировки, обогрев и функцию массажа.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России стартовали «официальные» продажи кроссовера MG ZS.