Jetour раскрыл сроки появления кроссовера T1 в России

Очередной компактный кроссовер из Поднебесной — на сей раз Jetour T1 с полным приводом — уже достаточно давно ждут в России. Экспортную версию этой модели заметили в Китае еще в конце июля, когда новинка вышла на дорожные испытания без камуфляжа. На родине T1 комплектуется гибридной силовой установкой, в состав которой производитель включил 1,5-литровый турбомотор.

Ориентировочно новый Jetour T1 появится в России в первом полугодии 2025-го, сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на официальных представителей марки в нашей стране. Техническую начинку кроссовера для РФ пока держат в секрете, ее обещали расписать позже.

Длина Jetour T1 составляет около 4700 мм, колесная база — 2800 мм. Оформление экстерьера и салона, в том числе овальный руль и «парящий» дисплей мультимедийного комплекса, частично заимствовано у родственной модели T2. От этого старшего брата взят и селектор трансмиссии.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в следующем году Jetour также привезет в Россию полноприводный X90 Plus.