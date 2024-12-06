У российских автодилеров не будет новогодних скидок

Об этом сообщает «Коммерсантъ». Издание отмечает, что дилеры в России уже начали получать от импортеров сообщения о грядущем переписывании прайсов в сторону увеличения. Некоторые модели прибавят в цене 150 тыс. рублей.
На данный момент дилерские сети предлагают россиянам скидочные программы, однако большего сэйла ждать явно не стоит. В ассоциации РОАД («Российские автомобильные дилеры») подтвердили, что отказ от новогодних скидов спровоцировала непростая экономическая ситуация, из-за которой автомобили дорожают.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, как сегодня сэкономить при покупке новой машины. Мы опубликовали актуальный лайфак для тех, кто еще думает о приобретении личного транспорта у дилера.