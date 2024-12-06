У российских автодилеров не будет новогодних скидок

Отечественные автодилеры приняли решение отказаться от традиционных скидок, которые, как правило, предоставляются клиентам в связи с наступающим новым годом. Согласно всем макроэкономическим предпосылкам, стоимость автомобилей должна снова увеличиться. Поэтому некоторые автосалоны считают, что лучшая акция в текущей ситуации — это не скидка, а удержание цен.

Об этом сообщает «Коммерсантъ». Издание отмечает, что дилеры в России уже начали получать от импортеров сообщения о грядущем переписывании прайсов в сторону увеличения. Некоторые модели прибавят в цене 150 тыс. рублей.

На данный момент дилерские сети предлагают россиянам скидочные программы, однако большего сэйла ждать явно не стоит. В ассоциации РОАД («Российские автомобильные дилеры») подтвердили, что отказ от новогодних скидов спровоцировала непростая экономическая ситуация, из-за которой автомобили дорожают.

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