Рассекречены комплектации нового Chery Tiggo 9 для России

Стартовое исполнение флагманского кроссовера Tiggo 9 получило название Prime. В список оснащения «поднебесный» производитель добавил возможность отключения подушки безопасности переднего пассажира. Отделка потолка будет черной, а сиденья второго ряда получили электрорегулировки в четырех направлениях. Видимо, паркетник в «базе» обойдется в те самые 4,19 млн рублей, анонсированные ранее представителями бренда.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», в базовую комплектацию Chery Tiggo 9 также войдут полностью светодиодная оптика и 19-дюймовые легкосплавные диски, для отделки салона использована черная экокожа. За безопасность отвечают шесть «эйрбегов» и комплекс «умных» ассистентов ADAS. Багажник открывается без помощи рук, в нем скрывается полноразмерная «запаска».

Россияне могут рассчитывать на камеры кругового обзора с функцией «прозрачный капот», передние и задние парктроники. У аудиосистемы «девятки» изначально будет 8 динамиков, температуру в салоне регулирует двухзонный климат-контроль. Передние кресла снабжены вентиляцией и функцией памяти, гаджеты можно заряжать без проводов.

Комплектация Ultra для Chery Tiggo 9 считается старшей, в ней больше опций. Количество подушек безопасности вырастает до десяти, а динамиков — до 14-ти, колесные диски становятся 20-дюймовыми. Салон уже будет кожаным и коричневым. Добавляются датчики парковки по бокам, массаж и вентиляция появляются на втором ряду кресел. И вишенка на торте: кроссовер будет анализировать степень усталости водителя, для этого на борту есть специальная камера.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что продажи Chery Tiggo 9 в РФ стартуют 17 декабря. Все желающие уже могут оформить предзаказ.