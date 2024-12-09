Российский рынок легковушек грозит обрушиться на 10% в 2025 году

Аналитики предсказали, что по итогу 2024 года рынок легковых автомобилей в России вырастет в 1,5 раза и его объем составит 1,59 млн экземпляров. Однако перспектив для дальнейшего расширения сегмента эксперты не видят. Согласно позитивному сценарию, результаты 2025-го будут такими же как в этом году, а негативному — нас ждет просадка до 1,27 млн единиц или на 20%.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителей аналитического агентства «Автостат», средний прогноз на 2025 год сейчас говорит о том, что снижение рынка легковушек в РФ составит 10% к этому году, если не будет новых тенденций. Уточняется, что для положительной динамики должны реализоваться политические факторы. Падения ниже пессимистичного прогноза, скорее всего, не случится ни при каких обстоятельствах.

Результаты отечественного рынка новых легковушек в декабре должны составить 140-145 тыс. машин. По сравнению с ноябрем, когда своих владельцев нашли 121,9 тыс. новых авто, ожидается помесячный рост на 15-20%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» предсказал, что российские автомобилисты в будущем пересядут на трамваи. Легковушек на дорогах страны становится все меньше, и это печальная закономерность.